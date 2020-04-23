داخلية اقليم كوردستان تمدد الحظر الى بداية ايار وتصدر تعليمات جديدة

2020/04/23 | 16:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان يوم الخميس تمديد حظر التجوال حتى بداية شهر ايار المقبل.

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