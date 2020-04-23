2020/04/23 | 16:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء أول محاكمة لمسؤولين سوريين سابقين في ألمانيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء أول محاكمة لمسؤولين سوريين سابقين في ألمانيا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء أول محاكمة لمسؤولين سوريين سابقين في ألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).