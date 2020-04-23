2020/04/23 | 16:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمديد حظر التجول حتى الأول من الشهر المقبل كردستان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمديد حظر التجول حتى الأول من الشهر المقبل كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).