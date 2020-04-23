الأمم المتحدة تطلق تحذيرات من اتخاذ كورونا ذريعة للقمع

2020/04/23 | 16:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةحذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من اتخاذ بعض الدول فيروس كورونا ذريعة، لانتهاج خط قمعي لأسباب لا علاقة لها بالجائحة.ونشر غوتيريش تقريرا للأمم المتحدة يبرز كيف يجب أن توجه حقوق الإنسان دفة التعامل مع الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تجتاح العالم، وقال إن الفيروس لا يميز بين البشر لكن آثاره عليهم […]

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