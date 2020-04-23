الحداد: جلسة منح الثقة مرهونة بوصول اسماء الكابينة الوزارية للبرلمان

2020/04/23 | 16:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، اليوم الخميس، ان جلسة منح الثقة مرهونة بوصول اسماء الكابينة الوزارية لحكومة مصطفى الكاظمي.وقال الحداد في تصريح صحفي، انه "حسب قانون مجلس النواب ونظامه الداخلي ان يرسل المكلف بتشكيل الحكومة البرنامج الحكومي والكابينه الوزارية مع السيرة الذاتية لكل مرشح وبعد وصول أسماء المرشحين تقوم الرئاسة بتحديد موعد جلسة منح الثقة ولا يمكن تحدد جلسة منح الثقة الا بعد وصول البرنامج الحكومي وأسماء المرشحين". وأضاف ان "جلسة منح الثقة كانت متوقع انعقادها قبل شهر رمضان لكن عدم توافق الكتل والأطراف السياسية اخر ذلك الى اجل غير معلوم".ودعا الحداد "الكتل الأطراف السياسية الى الإسراع في الاتفاق حول تشكيل الكابينة بأسرع وقت كون العراق يمر بظروف قاسية من الناحية الاقتصادية والمالية والصحية".

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