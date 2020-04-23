رباعي أرسنال ينضم لمخالفي العزل الصحي في إنكلترا

2020/04/23 | 16:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكسر رباعي نادي أرسنال ، قواعد العزل الصحي المفروضة في إنكلترا، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا الذي تسبب في إصابة الملايين ووفاة الآلاف حول العالم.السلطات الإنكليزية فرضت منذ يوم 24 آذار الماضي على المواطنين العزل الصحي الإجباري، بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.وكشفت صحيفة "صن" البريطانية أن نيكولاس بيبي لاعب أرسنال ظهر وسط مجموعة من أصدقائه وهو يشارك في مباراة ترفيهية في شمال العاصمة لندن.كما رصدت الصحيفة لقاء الثنائي غرانيت تشاكا وديفيد لويز في إحدى الحدائق، فيما ظهر ألكساندر لاكازيت إلى جانب عامل يقوم بتنظيف سيارته في الطريق.وأضافت الصحيفة أن تصرفات لاعبي أرسنال جاءت غريبة للغاية، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد بشدة من فيروس كورونا، حيث يتوفى الآلاف يوميا.وبات البرازيلي ديفيد لويز، والفرنسي ألكسندر لاكازيت والسويسري غرانيت تشاكا والإيفواري نيكولاس بيبي، رباعي فريق أرسنال أحدث المنضمين لمخالفي قواعد الحجر الصحي في البريمييرليغالصحيفة ذاتها كشفت في وقت سابق أن الثلاثي، رياض محرز وكايل والكرو ديلي آلي، خرقوا قواعد الحجر الصحي المفروضة من قبل السلطات الإنجليزية بعد تفشي فيروس كورونا.وبحسب الصحيفة البريطانية الشهيرة، فقد تم رصد الثلاثي في عدة مناسبات ببعض الملاهي الليلية المعروفة، رغم التحذيرات.

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