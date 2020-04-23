ارتفاع وفيات كورونا في سويسرا إلى 1268

2020/04/23 | 16:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وكالة الصحة العامة في سويسرا، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى 1268 من 1217 أمس الأربعاء، عقب تسجيل 51 حالة جديدة.

وأضافت، أن "عدد الإصابات المؤكدة زاد إلى 28496 من 28268 حالة، بعد الكشف عن 228 حالة إصابة جديدة".

وتخطط الحكومة السويسرية، اعتبارا من 27 نيسان جاري، للتخفيف التدريجي من القيود والإجراءات التي فرضتها البلاد بسبب كورونا.

وأوضحت، أنها ستتيح للمستشفيات العمل في كل القطاعات، وفتح صالونات الحلاقة والمساج، على أن يعقب ذلك فتح المدارس الابتدائية والمتاجر والأسواق اعتبارا من 11 ايار المقبل.

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