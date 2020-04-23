قرار جديد بتمديد حظر التجوال في اقليم كردستان

2020/04/23 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اربيل

قررت وزارة الداخلية في اقليم كردستان ، الخميس 23-4-2020، تمديد حظر التجوال المفروض في الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب انها " قررت تمديد حظر التجوال حتى الاول من ايار المقبل".

بغداد اليوم- بابل

أكد مسؤول قاطع الحشد الشعبي في منطقة شمال بابل، أبو سجاد المعموري، الخميس (23 نيسان 2020)، أن الهجمات الاخيرة التي شنتها عناصر تنظيم داعش ، دليل على عودة نشاطه وإعادة انتشاره في أماكن قريبة.

وقال المعموري في حديث لـ (بغداد الي

بغداد اليوم- ديالى

تحدثت قيادة شرطة ديالى، الخميس (23 نيسان 2020)، عن جرائم قتل حاول مرتكبوها طمس معالم تلك الجرائم وإيهام القوات الأمنية بأنها محاولات انتحار، بهدف الهروب من القصاص، إلا أن الفرق التحقيقية نجحت بالكشف عنها وتعقب الفاعلين.

مدير

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس (23 نيسان 2020)، قتل سبعة عناصر من تنظيم داعش بضربة جوية في ناحية قرة تبة، وتدمير وكر يحتوي مواد مختلفة للتنظيم.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية، ت

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