الليرة اللبنانية تسجل هبوطاً غير مسبوق منذ 31 عاماً

2020/04/23 | 16:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةتراجعت العملة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس، إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، هي الأدنى منذ اتفاق الطائف 1989.وتراوح سعر صرف الدولار صباح اليوم، بين 3400 ليرة للمبيع و3450 ليرة للشراء في السوق السوداء.وكان سعر صرف الدولار سجل أمس الأربعاء 3175 ليرة للمبيع و3250 ليرة للشراء في السوق السوداء.وأعلن مصرف لبنان […]

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