الهجرة والمهجرين تقوم بتوزيع المستلزمات الصحية على النازحين واللاجئين في دهوك

2020/04/23 | 16:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ليث حسين بهدف إيواء النازحين واللاجئين في محافظة دهوك والوقاية من فيروس كورونا المستجد، قامت وزارة الهجرة والمهجرين في دهوك بتوزيع الكمامات والمستلزمات الصحية على النازحين واللاجئين في مخيمات المحافظة.“محمد ببواتي” مسؤول العلاقات والإعلام في الوزارة/ فرع دهوك، صرح لـ “ايزيدي 24” قائلاً، “بعد تفشي فيروس كورونا وانتشاره على أغلب مناطق …

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