الصحة العالمية: نصف وفيات كورونا في أوروبا في دور رعاية المسنين

2020/04/23 | 16:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عما وصفته بـ”مأساة” حقيقية فيما يتعلق بالوفيات المرتبطة بوباء كوفيد-19 في أوروبا.وقال رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، إن ما يصل إلى نصف حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في قارة أوروبا وقعت في دور رعاية المسنين.ووصف كلوغ في مؤتمر صحفي عقده […]

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