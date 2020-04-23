مصدر أمني: إندلاع حريق داخل مستشفى الكاظمية التعليمي

2020/04/23 | 17:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإندلاع حريق داخل مستشفى الكاظمية التعليمي.وقال المصدر لـ” العهد نيوز” إن حريقاً داخل الطابق الثاني في مستشفى الكاظمية التعليمي”.وأضاف، أن “فرق الدفاع المدني، باشرت بإخماد النيران بالتزامن مع عمليات الانقاذ”، مؤكداً ان “الحادث شبه مسيطر عليه”.انتهى

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