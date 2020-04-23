2020/04/23 | 17:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تترقب الأندية الأردنية على أحر من الجمر، صدور قرار من قبل اتحاد كرة القدم، يحدد خلاله الموعد المقترح لاستئناف مسابقات الموسم الحالي.

وعلم من مصدر خاص، أن استئناف بطولة الدوري ومن مرحلتين قد يكون خياراً مطروحاً بقوة، ولاسيما في ظل الإجراءات الحكومية المثالية التي تتخذها في مواجهة فيروس كورونا.

وخلا الأردن على امتداد اليومين الماضيين من تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا، وهو مؤشر بدأ يبعث على التفاؤل بإمكانية قرب عودة مسابقات كرة القدم.

وأكد المصدر أن الموعد المقترح ربما يكون في يونيو/ حزيران المقبل، بحيث تبدأ الفرق مرحلة الإعداد التي قد تستمر لمدة شهرين.

وأوضح أن تسريبات وصلت لعدد من الأندية حول إمكانية استئناف بطولة الدوري الأردني في أغسطس/ أب المقبل، وبعد أن تنتهي الفرق فترة تحضيراتها الفنية والبدنية.

وكانت بطولة الدوري قد انطلقت في مارس/ أذار الماضي، حيث أقيمت جولة واحدة فقط وتصدرها فريق الوحدات بفارق الأهداف، قبل أن تلقي أزمة كورونا بظلالها حيث تم تجميد كافة الأنشطة الرياضية إلى إشعار آخر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموعد المقترح لاستئناف الدوري الأردني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموعد المقترح لاستئناف الدوري الأردني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).