لاوتارو يسهل مهمة برشلونة بقرار جديد

2020/04/23 | 17:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت تقارير صحفية أن نادي إنتر ميلان، يسعى جاهدا للحفاظ على خدمات نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم الفريق، المطلوب من قبل برشلونة الإسباني.

وذكر موقع “توتو ميركاتو”، أن ستيفن تشانج، رئيس إنتر ميلان، يبحث عن الصيغة الصحيحة لإلغاء بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي، والذي لا يمكن استغلاله إلا في الفترة من 1 إلى 15 يوليو/ تموز.

وأضاف أن الطريقة الوحيدة لإلغاء الشرط الجزائي هو تقديم اقتراح تجديد العقد للمهاجم الأرجنتيني، مشيرة إلى أن الإدارة وضعت بالفعل اقتراحًا جديدًا، مع زيادة كبيرة في الراتب.

ولفت الموقع إلى أن وكيل اللاعب رفض عرض النيراتزوري، مضيفة بأن لاوتارو قد يكون متحمسًا للانضمام لبرشلونة.

ويرغب الإنتر في إلغاء الشرط الجزائي لمنع رحيل لاوتارو في الفترة المقبلة، لاسيما وأن هذا الشرط يخيف تشانج.

ولفت الموقع أن برشلونة وضع على الطاولة أمام اللاعب راتبا سنويا بقيمة 7 ملايين يورو، وعقدا لمدة 5 مواسم.

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