2020/04/23 | 17:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد السوريون لاستقبال شهر رمضان هذا العام، وسط غياب فعاليات اجتماعية ودينية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وما رافقه من إجراءات احترازية.ودفع انتشار الفيروس إلى فرض حظر تجوال جزئي، وتعليق الصلاة في المساجد، وتجنب…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يفرض شروطه على عادات أهالي دير الزور في رمضان) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يفرض شروطه على عادات أهالي دير الزور في رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).