دهوك: مصابو العيارات النارية تعافوا والمتسببون بالحادثة لا يمثلون المحافظة

2020/04/23 | 17:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت الحكومة المحلية في محافظة دهوك يوم الخميس التزامها بالتعليمات الصادرة من السلطات في حكومة اقليم كوردستان بما يخص حظر التجوال، معبرة عن اسفها حول حادثة اطلاق العيارات النارية التي تسببت باصابة اشخاص اثناء الاحتفال بخلو المحافظة من فيروس كورونا.

وقال رئيس الحكومة المحلية فرهاد اتروشي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "نحن جزء من اقليم كوردستان وسنلتزم بالتعلمات الصادرة عن الحكومة بشان الحظر".

واردف ان "المحافظة اتخذت الاستعدادات اللازمة بشأن تقديم التسهيلات لعودة الناس لمزاولة اعمالهم وستعلن عن التعليمات الخاصة بهذا الامر في اقرب وقت ممكن".

وحول حادثة يوم امس قال رئيس الحكومة المحلية ان "عدد الجرحى كان كبيرا ولكن الاصابات خفيفة ولم يتبق اي منهم في المستشفيات بعد ان تلقوا العلاج اللازم، ولكن نأسف على هذه الحادثة".

ولفت الى ان اولئك الذين تسببوا بالفوضى واطلاق العيارات النارية لا يمثلون المحافظة"، مشددا بالقول "سنلتزم بالتعليمات الصادرة عن حكومة اقليم كوردستان وننفذها بحذافيرها".

وتابع اتروشي ان تقديم التسهيلات لا يعني السماح بوجود الازدحامات، مشددا ان ستم التعامل بشكل صارم و وفق القانون مع المخالفين للتعليمات.

من جهته قال مدير صحة دهوك الدكتور نزار عصمت في المؤتمر ان "الطبيب المصاب من المتفانين بعملهم وقدم الخدمات الى الالاف من الناس في المحافظة".

واكد على ضرورة الابتعاد عن الاماكن التي تشهد اكتظاظا بالسكان لان خطر الفيروس لا يزال مستمرا، داعيا السكان الى الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية.

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