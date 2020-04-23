2020/04/23 | 17:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل اليوم الخميس، حوالي 70 مواطنا من جورجيا إلى مطار باتومي الدولي من العراق على متن طائرة مستأجرة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة 70 جورجيا بطائرة مستأجرة من العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة 70 جورجيا بطائرة مستأجرة من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).