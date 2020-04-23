نفقات الإنتاج تستنزف نصف إيرادات النفط العراقي

2020/04/23 | 17:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف الخبير في شؤون الطاقة فرات الموسوي، يوم الخميس، عن تكلفة استخراج النفط من الحقول العراقية.

وقال الموسوي لـشفق نيوز، إن "النفط لا يباع بالسعر اليومي، مثل ما معروف لدى الجميع، إنما يباع بالعقود الآجلة لكل شهر"، مؤكدا أن "الأسعار التي توقع في العقود تختلف من شهر إلى آخر".

وأضاف أن "معدل تكلفة استخراج النفط العراقي 11 دولاراً للبرميل الواحد، بالإضافة إلى أن دولارين اثنين عن كل برميل يذهبان إلى صندوق النقد الدولي كتعويضات للكويت عن خسائر 1991".

ولفت الموسوي، إلى أن "النفط الخام العراقي يباع أقل من السعر العالمي خام برنت بسبعة دولارات".

والخميس، صعد خام برنت 1.55 دولار، أو 7.61 بالمئة، إلى 21.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 1200 بتوقيت غرينتش، بعد يوم من ملامسته 15.98 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر منذ يونيو حزيران 1999.

ووفق الأسعار الحالية، فإن أكثر من نصف إيرادات الخام تذهب لنفقات الإنتاج.

ويعتمد العراق، وهو ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، على إيرادات بيع الخام لتمويل نحو 95 في المئة من نفقات الدولة.

وسيجد البلد نفسه في مأزق حقيقي إذا استمر تراجع أسعار النفط في الأسواق والتي انهارت بفعل أزمة كورونا التي تجتاح العالم.

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