نجدة بغداد تعلن عن فعالياتها ونشاطاتها

2020/04/23 | 17:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد كشفت نجدة بغداد ، اليوم الخميس ، عن أبرز فعاليات ونشاطات المديرية لهذا اليوم.وذكر اعلام النجدة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه انه” تم توجيه دوريات النجدة وسرية الدراجات لإجراء ممارسات أمنية ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد للحد من المخالفات القانونية وبث روح الطمأنينة للمواطنين”.واضافت “حيث القت دوريات […]

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