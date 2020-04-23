2020/04/23 | 17:48 - المصدر: سومر نيوز
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مختصون يطلقون تحذيراً’: ‘الإبر الخبط قد تؤدي إلى الإصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد.. حذر مختصون في محافظة الديوانية، الخميس، من تناول علاجات العشوائية لبعض الحالات المرضية، لتسببها ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مختصون يطلقون تحذيراً’: ‘الإبر الخبط قد تؤدي إلى الإصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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