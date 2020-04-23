2020/04/23 | 17:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن اندلاع حريق في الطابق الثاني بمستشفى الكاظمية التعليمي.

وقال الدفاع المدني في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه انه "حريقا اندلع داخل الطابق الثاني في مستشفى الكاظمية التعليمي، وفرقنا تباشر باخماد النيران بالتزامن مع عمليات الانقاذ والحادث شبه مسيطر عليه".

واضاف "طلبنا من خبير الادلة الجنائية التحقيق باسباب اندلاع الحريق داخل المستشفى".

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