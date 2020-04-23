2020/04/23 | 17:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن انهيار جدار مركز تسوق شمالي النجف.

وقال الدفاع المدني في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة نمه إن "جدار مركز تسوق ذهب الواقع في حي السلام شمالي النجف، انهار وان فرق الدفاع المدني تباشر بعملياتها للتأكد من عدم وجود ضحايا بين المدنيين والعمال داخل مركز التسوق".

واضاف "لم تسجل اصابات او خسائر بشرية لغاية الان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انهيار جدار مركز تسوق في النجف) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انهيار جدار مركز تسوق في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).