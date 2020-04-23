مصدر: تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة جنوبية

2020/04/23 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بابل

كشف مصدر طبي ، الخميس 23-4-2020، عن تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا في محافظة بابل.

واوضح المصدر انه تم اليوم " تسجيل 10 اصابات مؤكدة جديدة في بابل بفيروس كورونا ثمانية منها ملامسون لحالة الاسكندرية السابقة واثنين من الملامسين لحالة ابي غرق".

محافظ دهوك يدلي بأول تعليق على احداث الامس ومدير صحتها يوضح بشأن اصابة كورونا الجديدة

يتبع ............

بغداد اليوم-دهوك

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الخميس، تسجل إصابة بفيروس كورونا لطبيب في محافظة دهوك، بعد ثلاثة أيام من إعلان المحافظة خالية من كورونا.

وذكرت صحة كردستان، في بيان مقتضب، أنها "سجلت إصابة بفيروس كورونا لطبيب في محافظة

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس (23 نيسان 2020)، تقليص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "وجهت بتقليص ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة في دوائر الدولة كافة خلال

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