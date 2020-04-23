ستيفن بينكر عن “كورونا”: نتكبّد خسائر، لكننا سننتصر

2020/04/23 | 17:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكن المجتمعات الغربية مستعدّة لفيروس “كورونا”، سواء فكرياً أو على صعيد السياسات الصحية.وتواجهها اليوم معضلات عديدة: هل يستفيد كبار السن على حساب الفئات الشابة؟ وكيف تُحدد قيمة حياة الإنسان؟ يُجيب “ستيفن بينكر”، عالم…

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