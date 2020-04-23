بعد رفعه جزئياً.. خلية الازمة في بابل تلغي الاستثناءات من الحظر الوقائي

2020/04/23 | 17:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن رئيس خلية الازمة في محافظة بابل، حسن منديل، اليوم الخميس، عن الغاء جميع الاستثناءات الممنوحة من الحظر الوقائي في المحافظة.وقال منديل في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد شرطة المحافظة علي كوة الزغيبي، وحضرته "كلكامش برس" انه "سيكون حظر التجوال من الساعة السادسة مساءاً حتى الساعة السابعة صباحاً"، مؤكدا "عدم وجود إستثناءات لغير المخابز والافران والمواد الغذائية ومحلات بيع الخضروات".وأضاف انه "تقرر غلق السيطرات الحدودية بين المحافظات والسماح فقط لمركبات الحمل المحملة بالمواد الغذائية والخضروات والحالات الإنسانية فقط".وأكد انه "تقرر السماح لأصحاب المطاعم بيع وجبات الدليفري(السفري) فقط وسيُحاسب بشدة من يخالف ذلك"، مشددا على جميع المواطنين ارتداء الكمامة والكفوف".وبين انه "تقرر عدم السماح بفتح العيادات الخاصة للأطباء وسيحاسب كل من يفتحها او يجد مكان بديل".

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