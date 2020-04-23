2020/04/23 | 17:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي في اجتماع عقد اليوم الخميس ، مع خبراء جمعية الصليب الاحمر ومستشفى كوازو في الصين عبر الدائرة التلفزيونية ، اخر تطورات في مواجهة فيروس كورونا.وقال بيان للصحة تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، انه "بحث وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي في اجتماع في وزارة الصحة اليوم الخميس مع خبراء جمعية الصليب الاحمر ومستشفى كوازو في دولة الصين في اتصال عبر الدائرة التلفزيونية اخر تطورات في مواجهة فيروس كورونا".واضاف "وتم الاجتماع بحضور السفير الصيني تشانغ تاو يرافقه فريق الخبراء الصيني في العراق ووكلاء وزارة الصحة والبيئة ومدير دائرة الصحة العامة ورئيس جمعية الهلال الاحمر العراقية ياسين المعموري والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة ومشاركة عبر الدائرة التلفزيونية لدائرتي صحة بغداد الرصافة وصحة الكرخ ومختبر الصحة العامة المركزي وعدد من الاساتذه والخبراء المعنيين في وزارة الصحة".وتابع البيان "واشاد الوزير خلال الاجتماع بالخبراء الصينيين ومنظمة الصليب الاحمر الصيني والسفارة الصينية في التعاون المشترك مع وزارة الصحة العراقية في مواجهة فيروس كورونا ، مؤكدا ان هذا الاجتماع سيكون نقطة انطلاق للتعاون العراقي الصيني للانتصار على فيروس كورونا".واشار البيان الى ان " وزير الصحة والبيئة تبادل مع خبراء الصليب الاحمر الصيني ومستشفى كوازو الصينية الافكار والرؤى حول آخر التطورات فيما يخص علاج فايروس كورونا".ومن جانبهم "قدم خبراء مستشفى ( كوازو ) الصينية وجمعية الصليب الاحمر الصيني شرحاً حول مستجدات العلاج وتطورات الفحوصات والاختبارات الخاصة بفايروس كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور..وزير الصحة يبحث مع السفير الصيني سبل القضاء على كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور..وزير الصحة يبحث مع السفير الصيني سبل القضاء على كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).