نائب كردي: كردستان على شفا كارثة إنسانية واقتصادية بفعل سياسات الحزبين الحاكمين

2020/04/23 | 17:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ السليمانية..حذر عضو برلمان كردستان سيروان بابان، الخميس، من كارثة اقتصادية وإنسانية يمر بها ان الإقليم نتيجة فساد الحزبين الحاكمين هناك، مشيرا الى أن الشارع الكردي غاضب على حكومته وبعض المواطنين لم يستلموا راتبهم منذ أشهر.وقال بابان لـ /المعلومـة/ إن “الشارع الكردي والمعارضة في برلمان اقليم كردستان غير راضي اطلاقا على اداء الحكومة […]

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