عمليات كربلاء تباشر بحفر خندق من جهتها الغربية لتأمين طريق الحج

2020/04/23 | 17:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلنت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الخميس، المباشرة بانشاء خندق من الجهة الغربية للمحافظة، مشيرة الى أن الهدف تأمين طريق الحج البري وحماية التجارة البرية بين العراق والسعودية.وقال قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي في تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “القيادة باشرت بانشاء خندق بطول 120 كيلو متر في الجهة الغربية […]

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