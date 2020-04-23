وزير التعليم: دخول 18 جامعة حكومية وأهلية ضمن تصنيف التايمز للتنمية

2020/04/23 | 17:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة اعلن وزير التعليم العالي قصي السهيل، اليوم الخميس، عن دخول 18 جامعة حكومية واهلية لتصنيف التايمز للتنمية المستدامة، معتبراً أن هذا الامر يعكس جهداً غير طبيعي.وقال السهيل في تصريح صحفي ، “اثمن جهود الجامعات العراقية التي دخلت الى تصنيف التايمز للتنمية المستدامة مؤخراً”، مشيراً الى أن “عدد الجامعات التي دخلت بحدود […]

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