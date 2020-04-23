الفتح: القوائم المسربة للكابينة الوزارية لا صحة لها والكتل لم تتفق بعد على المرشحين

2020/04/23 | 18:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]نفى تحالف الفتح، الخميس، الاسماء المسربة على انها الكابينة الحكومية المرشحة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مبينا ان الحوارات السياسية لم تنتج عن اتفاق نهائي حتى الان على اسماء المرشحين.

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