خبراء في الدفاع البريطانية يحذرون من حرب نووية في حال وفاة الزعيم الكوري الشمالي

2020/04/23 | 18:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … حذر خبراء في وزارة الدفاع البريطانية ، الخميس، من ان وفاة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون سيشعل مواجهة عسكرية تتضاءل امامها حروب العراق وافغانستان.وذكرت صحيفة الديلي اكسبريس البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان” التساؤلات ظهرت في اعقاب العملية الجراحية الطارئة و الصعبة التي يكافح فيها اون للنجاة بحياته في […]

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