سائرون: سنحدد موقفنا من حكومة الكاظمي الاسبوع المقبل

2020/04/23 | 18:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اكد تحالف سائرون، الخميس، ان المرشح الكاظمي سيقدم كابينته الوزارية خلال جلسة نيابية ستعقد الاسبوع المقبل، مبينا ان سائرون لن تعلن موقفها من الكابينه الوزارية لحين عرضها بالكامل والاطلاع عليها.وقال النائب عن التحالف بدر الزيادي لـ/المعلومة/ ان “التحالف حتى الان لم يعلن موقفه من التصويت على حكومة الكاظمي من عدمه”.واضاف ان “التحالف […]

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