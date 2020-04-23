الامن النيابية لـ”العهد”: امريكا تدعم داعش بالعراق .. هذا ما ابلغنا به عبد المهدي

2020/04/23 | 18:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، اليوم الخميس، ان امريكا تدعم وتسلح عصابات داعش الارهابي المتواجدة على الأراضي العراقية.وقال الزيادي في حديث متلفز لقناة “العهد” ، ان “لجنة الامن والدفاع تمتلك معلومات عن تحرك داعش الإرهابية وابلغنا القائد العام للقوات المسلحة والقوات الأمنية تهاجم مواقع داعش في كل مكان […]

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