الدفاع المدني يطالب الأدلة الجنائية بالتحقيق بأسباب اندلاع حريق مستشفى الكاظمية

2020/04/23 | 18:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد طلبت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، من خبير الأدلة الجنائية التحقيق بإسباب اندلاع حريق مستشفى الكاظمية.وذكرت المديرية في بيان مقتضب تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أنها “طلبت من خبير الادلة الجنائية التحقيق باسباب اندلاع الحريق داخل مستشفى الكاظمية التعليمي”.وأفاد مصدر أمني في وقت سابق اليوم الخميس، لـ”العهد نيوز” ، بإندلاع حريق […]

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