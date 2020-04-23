غرق مراهقين شقيقن في نهر جنوبي كركوك

2020/04/23 | 18:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الخميس بغرق مراهقين شقيقين في نهر جنوبي محافظة كركوك.

وقال المصدر لشفق نيوز ان حادث غرق وقع في ناحیە زاب جنوب كركوك قرية الحلوةه وسطى لاخوين هما حمد ناصر حمد وعبد ناصر حمد واعمارهما تتراوح مابين 15 - 14 سنة.

واضاف المصدر ان دوريات الغواصة الى مكان الحادث لانتشال الجثث.

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