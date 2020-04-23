تسجيل اصابة جديدة بكورونا في الموصل

2020/04/23 | 18:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت مديرية صحة محافظة نينوى يوم الخميس عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي لشفق نيوز، انه تم تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في الموصل لعسكري ضمن الفرقة 15من اهالي السماوة التحق للتو لوحدته العسكرية في محافظة نينوى.

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