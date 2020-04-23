العراق يعلن تسجيل 46 اصابة جديدة بكورونا و25 حالة شفاء

2020/04/23 | 18:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و25 حالة شفاء.

وذكر بيان للوزارة ورد لـشفق نيوز، أنه "تم فحص ( 2002 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة عدا مختبرات أقليم كردستان؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 64882 )"، موضحا أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم ( 46) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 14

بغداد / الكرخ 2

مدينة الطب 1

النجف الأشرف 9

ميسان 1

بابل 10

البصرة 7

المثنى 1

صلاح الدين 1

ولفت البيان إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة"، موضحا أنه "تم تسجيل 25 حالة وكما يلي

السليمانية 4

اربيل 4

النجف 4

ديالى 1

البصرة 8

الديوانية 4

ونوه البيان إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 1677، بينها 83 حالة وفاة، و1171 حالة شفاء".

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