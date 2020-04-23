صحة نينوى تعلن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/23 | 18:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وقال مدير الصحة فلاح الطائي، في تصريحات صحفية، إن “الدائرة سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة الموصل لأحد أفراد القوات الامنية”.وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 46 أصابة جديدة في العراق، دون تسجيل وفيات لهذا اليوم، مع شفاء […]

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