تسعيني إيراني يقهر كورونا ويتعافى منه

2020/04/23 | 18:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة قهر عجوز إيراني يدعى عباس محمود نجاد، ويبلغ من العمر 92 عاما وباء كوفيد-19 الذي شفي منه، وغادر مستشفى مدينة جلفا التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية.ونقلت وكالة “إرنا” عن رئيس شبكة الصحة في مدينة هادي شهر محمد قنبري قوله الأربعاء، إن هذا الرجل البالغ من العمر 92 عاما هو المريض الأكبر سنا […]

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