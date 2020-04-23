2020/04/23 | 18:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن المجلس الأولمبي الاسيوي الخميس ترشح مدينتي الدوحة والرياض لاستضافة دورة الالعاب الآسيوية 2030.وقال المجلس في بيان ان “العاصمتين القطرية والسعودية، قدمتا ملف ترشحيهما لاستضافة النسخة الـ21 من الالعاب قبل انتهاء المهلة المحددة”.واضاف المجلس ان “ملف ترشيح كل مدينة والمقدم من قبل اللجنة الاولمبية الوطنية ترافق مع رسالة دعم حكومية”.وكانت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الأولمبي الآسيوي يعلن ترشح مدينتين لأسياد 2030) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الأولمبي الآسيوي يعلن ترشح مدينتين لأسياد 2030) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).