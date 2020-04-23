2020/04/23 | 18:19 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر برلماني يكشف عن وصول 22 اسماً من الكابينة الوزارية للمساءلة والعدالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/23 | 18:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر برلماني يكشف عن وصول 22 اسماً من الكابينة الوزارية للمساءلة والعدالة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر برلماني يكشف عن وصول 22 اسماً من الكابينة الوزارية للمساءلة والعدالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).