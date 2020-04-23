الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين

2020/04/23 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

تلقى رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، الخميس، اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المكلف، في بيان، ان الاخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة".

واشار الى أن "ملك البحرين، عبر خلال الاتصال عن خالص تهانيه بتكليف السيد مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة وامنياته للعلاقات بين الشعبين والبلدين الشقيقين المزيد من التطور والتعاون".

من جهته أعرب الكاظمي، وفقا للبيان، عن شكره لـ"مملكة البحرين ملكا وحكومة، وامنياته للشعب البحريني الشقيق بالخير والازدهار" .

بغداد اليوم - متابعة

وضع ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق د.



ادهم إسماعيل ، الخميس 23-4-2020، لرفع حظر التجوال كلياً في البلاد فيما توقع التزاماً اكبر بالحظر الجزئي من قبل المواطنين في شهر رمضان.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن إسماعيل قوله ا

بغداد اليوم- خاص

نفى القيادي، بالتيار الصدري، حاكم الزاملي، الخميس (23 نيسان 2020)، تقديم سائرون أسماء في الكابينة الوزارية لحكومة الكاظمي، بعد تداول أسماءها يوم أمس، والتي تضمنت مرشحين عن التحالف.

وقال الزاملي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &qu

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو ائتلاف دولة القانون، النائب علي الغانمي، الخميس (23 نيسان 2020)، أن القوى السياسية ستحدد موقفها الرسمي من حكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، خلال 48 ساعة.

وقال الغانمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوى ا

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