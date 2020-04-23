صحة نينوى تعلن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/23 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير الصحة فلاح الطائي، في تصريحات صحفية، إن "الدائرة سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة الموصل لأحد أفراد القوات الامنية".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 46 أصابة جديدة في العراق، دون تسجيل وفيات لهذا اليوم، مع شفاء 25 حالة من الفيروس.

وبحسب الموقف الوبائي لليوم الخميس، أصبح عدد الاصابات المسجلة في البلاد 1677، ومجموع الوفيات 83، ومجموع حالات الشفاء من كورونا 1171.

بغداد اليوم-متابعة

حث رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، المزارعين، الخميس، على الإفطار خلال شهر رمضان، ثم قضاء أيام الصيام لاحقاً للحفاظ على صحتهم وإنتاجيتهم أثناء تفشي وباء كورونا.

ولم تسجل طاجيكستان أي إصابات بالفيروس، لكنها أغلقت الحدود واتخذت

بغداد اليوم - بابل

كشف مصدر طبي ، الخميس 23-4-2020، عن تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا في محافظة بابل.

واوضح المصدر انه تم اليوم " تسجيل 10 اصابات مؤكدة جديدة في بابل بفيروس كورونا ثمانية منها ملامسون لحالة الاسكندرية السابقة واثنين من

بغداد اليوم-دهوك

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الخميس، تسجل إصابة بفيروس كورونا لطبيب في محافظة دهوك، بعد ثلاثة أيام من إعلان المحافظة خالية من كورونا.

وذكرت صحة كردستان، في بيان مقتضب، أنها "سجلت إصابة بفيروس كورونا لطبيب في محافظة

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