2020/04/23 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 46 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد في قفزة ج...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق يسجل قفزة بعدد الاصابات بكورونا بعد يومين من رفع جزئي لحظر التجوال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العراق يسجل قفزة بعدد الاصابات بكورونا بعد يومين من رفع جزئي لحظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).