2020/04/23 | 18:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقليم كوردستان يعلن اسباب تمديد الحظر ويطمئن بإعادة فتح المساجد لاحقا

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