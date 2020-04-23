الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية شمال شرق سامراء

2020/04/23 | 18:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفذت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، اليوم الخميس، عملية دهم وتفتيش شمال شرق مدينة سامراء خارج قاطع المسؤولية .وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أن “قوة من فوج طوارئ اللواء ٣١٤ بالحشد الشعبي والحركات والاستخبارات والفوج الخامس وبمشاركة اللواء ١٣ التابع إلى الشرطة الاتحادية نفذت عملية دهم […]

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