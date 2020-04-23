نائب يصف تشكيلة حكومة الكاظمي بـ

2020/04/23 | 18:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصف النائب حامد الموسوي ، اليوم الخميس ، التشكيلة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي بأنها "كابينة محاصصة" ، مشيرا الى ان الاسماء التي تم الكشف عنها لتولي الحقائب الوزارية "صادمة".وقال الموسوي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "بعد الإجماع والدعم السياسي الكبير ومن كل القوى السياسية لتكليف الكاظمي والذي لم يحظى به أي من سابقيه منذ 2005 ،هذا التكليف الذي أعلنت الكتل بأنها ستتيح للمكلف اختيار كابينته الوزارية من الاكفاء الوطنيين خارج ضغوط الداخل والخارج".واضاف"تفائلنا خيرا بأننا سنرى حكومة مثالية وبشخوص وزارية تستحق تمثيل العراق ، تفاجئنا كممثلين عن شعب ينتظر حكومة الأمل باسماء مرشحي كابينة الكاظمي صادمة للآمال ومدعاة للإحباط والعجب ،أسماء لمرشحين لهم وعليهم عشرات علامات الاستفهام ".وتابع الموسوي "حقيقة من يقرأ اسم مرشح وزارة المالية سيتأكد ان هذه الكابينة الوزارية شعارها وهدفها الأقليم أولًا ومصالح حزبية بالدرجة الأساس ،كما نعلم تماماً اصرار الحزبان الكرديان على ترشيح السيد فؤاد حسين لمنصب هو الأخطر والأكبر في الكابينة الحكومية وأعادة نفس الاسم بالتحديد ناهيك عن الاسماء الاخرى والتي نعرف بعضها معرفة وبالوثائق كم هم "فاسدون ومدمنون" على نهب المال العام".واشار الموسوي الى انه "من المؤسف ان تسمع تصريحات هذا الفريق السياسي او ذاك مدعياً ان ترك حرية الأختيار للمكلف في انتقاء الاسماء لكنه يستقتل بالكواليس ويتفنن تحت الطاولة ويساوم ويفاوض من أجل الدفع بمرشحهم لأجل التغانم المقيت المفضوح،الوطنية والوطن التي يتشدق بها قوى سياسية ما هي إلا شعارات فارغة وتصريحات رخيصة". واوضح "هذه الكابينة لم يلتزم المكلف بمنهج واحد وتعامل بازدواجية مع الكتل السياسية ورشح شخصيات جدلية وبعضهم لا يمتلك الحد الادنى من المؤهلات والكفاءة ووزارة الخارجية مثالا، أعلنها قاطعة أنني كنائب عن الشعب العراقي لن أصوت لها ولن أمنحها الشرعية وادعو كل نائب وطني غيور عراقي منحاز للعراق والعراقيين ان يرفض هذه "المهزلة". ودعا الموسوي في بيانه الكاظمي "بالاعتذار فورا عن مهمة تكليفه فلا حاجة للحكم عليه والانتظار لتقييمه، اسماء مرشحيه تكفي ودليل دامغ لكل من يريد معرفة انه فشل في هذا المسعى فشلاً مدوياً".واكد الموسوي في ختام بيانه بأن هذه الكابينة عبارة عن"اتفاق سياسي فاسد محكوم عليه بالفشل وهذه الكابينة خيانة لاهلنا في عموم العراق وتحديداً بالوسط والجنوب والغربية ، أتقوا الله في العراق وامنعوا هذه الكارثة والمهزلة".

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