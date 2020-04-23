نائب: اغلب الكتل السياسية مصرة على الاستحقاق الانتخابي بحكومة الكاظمي

2020/04/23 | 18:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الخميس، أن اغلب الكتل السياسية لازالت مصرة على الاستحقاق الانتخابي بحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الصراع السني لازال قائما بين محمد الحلبوسي واسامة النجيفي وخميس الخنجر بشأن الحقائب الوزارية للمكون السني”، لافتا إلى إن “الكتل الشيعية داعمة […]

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