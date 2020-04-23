خلية الازمة تحذر من ابعاد خطيرة بسبب الاكتظاظ بالمجمعات التسويقية بعد رفع الحظر الجزئي

2020/04/23 | 19:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… حذرت خلية الازمة، الخميس، من مؤشرات خطيرة بعد رفع الحظر الجزئي من خلال رصد تجمعات وزخم كبير في المجمعات التسويقية مما ينذر بأبعاد خطيرة مالم تنفذ الجهات المعنية شروط رفع الحظر الجزئي.وقال عضو خلية الازمة ومدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير لـ/المعلومة/ ان “خلية الازمة ومن خلال تواصلها مع […]

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