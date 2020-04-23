نائب يصف تشكيلة حكومة الكاظمي بـ

2020/04/23 | 19:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وصف النائب حامد الموسوي ، اليوم الخميس ، التشكيلة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي بأنها "كابينة محاصصة" ، مشيرا الى ان الاسماء التي تم الكشف عنها لتولي الحقائب الوزارية "صادمة".

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